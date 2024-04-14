Москва, 14 апреля, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, закрыла сделку по продаже российских активов, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Главное управление государственного строительного надзора Московской области

С 12 апреля 2024 года новым собственником стала компания «Торговые галереи».

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил, что «Ашан», Metro, Globus и Selgros могут принять решение о сворачивании бизнеса в стране, поэтому важно дать возможность российским сетям выкупить их торговые площади.

Ceetrus управляет 285 объектами торговой недвижимости в 10 странах Западной и Восточной Европы. В России она управляет 40 торговыми центрами и галереями в Москве, Волгограде, Петербурге и других крупных городах, а также занимается девелопментом и редевелопментом торговых объектов и инвестициями в активы в сфере коммерческой недвижимости.

Из данных, опубликованных на сайте Ceetrus, следует, что в портфеле компании свыше 150 тыс. кв. м торговых площадей и 1230 партнёров-ретейлеров.