Москва, 29 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Четыре крупные иностранные торговые сети, которые в настоящее время работают в России, могут принять решение о сворачивании бизнеса в стране, и поэтому важно дать возможность российским сетям выкупить их торговые площади. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2023 года срок действия положений, позволяющих отечественным торговым сетям выкупать торговые площади у компаний, которые закрывают свой бизнес в России.

«У нас, в принципе, четыре сетки иностранные, которые, ну, наверное, потенциально могут уйти, — это «Ашан», «Метро», «Глобус» и «Зельгрос». Их общая доля в розничном обороте составляет 3,5%. Пока они не заявляли о своем уходе. Но на самом деле, на всякий случай, если такие попытки будут или желания этих торговых сетей, просто дать возможность любой сетке крупной или средней, которая в каком-то своем муниципалитете преодолела порог в 25%, дать возможность такое приобретение произвести», — сказал Евтухов.

Комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал верхней палате парламента одобрить указанный закон.