Киев, 14 апреля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Четверо граждан Польши на квадроциклах и мотоцикле заблудились и незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, сообщила 14 апреля государственная пограничная служба киевского режима.

Кадр из Теелеграм-канала

Нарушителей задержали и составили административные протоколы.

«Пограничный наряд задержал нарушителей и выяснил: граждане являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. В поддержку акции «2222 километра» мужчины как раз преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула. Потеряв связь, заблудились и так оказались на Украине», — сказано в сообщении.

После оформления документов нарушителей отвезут обратно на территорию Венгрии, добавила погранслужба.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Украины начали устанавливать на границе заборы с колючей проволокой, чтобы затруднить бегство жителей страны, уклоняющихся от мобилизации. Ограждения появились, в частности, вдоль реки Тисы на участке, где она отделяет территорию Украины от Румынии.

31 марта погранслужба Украины сообщила о задержании четверых мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией по Тисе на лодке. По данным ведомства, за организацию «тура» каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов.

Также в марте на границе Украины и Молдавии пограничники поймали в реке Турунчук 22-летнего жителя Одессы. После осмотра медики констатировали у мужчины переохлаждение тяжёлой степени и обморожение конечностей.