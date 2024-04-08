Киев, 8 апреля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Вдоль реки Тисы на участке, где она отделяет территорию Украины от Румынии, установили ограждение с колючей проволокой, передаёт 8 апреля «Страна. ua» со ссылкой на сообщения местных пабликов.

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На опубликованной записи видно, что протяжённость ограждения составляет по крайней мере несколько сотен метров.

Многие жители Украины пытаются переплыть именно эту реку, чтобы покинуть территорию страны и избежать призыва в ВСУ, напомнило издание.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта погранслужба Украины сообщила о задержании четверых мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией по реке Тиса на лодке. По данным ведомства, за организацию «тура» каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов.

Также в марте на границе Украины и Молдавии пограничники поймали в реке Турунчук 22-летнего жителя Одессы. После осмотра медики констатировали у мужчины переохлаждение тяжёлой степени и обморожение конечностей.

Молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ, сообщила 6 апреля газета The Times. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и мониторят Telegram-каналы, предупреждающие о местах, где раздают повестки.

8 апреля командующий Сухопутными силами Украины Александр Павлюк, комментируя ситуацию с мобилизацией в ВСУ, призвал жителей Украины оставить эмоции и осознать, что «отсидеться (в тылу. — Прим. ред.) никому не удастся».