Лондон, 14 апреля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Киевский режим попытается уничтожить Крымский мост к середине июля текущего года. Об этом пишет британская газета The Sun.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Украинские чиновники заявляют, что разрушат мост <…> к середине июля», — сказано в публикации.

При этом, по информации экспертов, чьи слова приводит издание, для удара по дорожному полотну Крымского моста киевский режим, вероятно, задействует от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор попытаются использовать морские беспилотники.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. Он заявил, что украинские военные будут пытаться разрушить Крымский мост, а также бить по «военным целям» — российской инфраструктуре.

Газета The Guardian 3 апреля написала о намерении ГУР минобороны Украины провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытые заявления киевского режима о террористических планах в отношении российских объектов вновь подтвердили правильность начала спецоперации на Украине.

В свою очередь председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что слова Зеленского вызваны агонией и страхом. Также, по словам председателя, судя по развитию событий, становится очевидным, что киевский режим ответит за все уже совершённые преступления.

При этом 7 апреля руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим не способен уничтожить Крымский мост, так как он хорошо защищён от атак.

Буданов добавил, что украинские власти надеются получить от Германии крылатые ракеты дальнего радиуса поражения Taurus.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись, как высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают варианты удара по Крымскому мосту. Они обдумывали, возможно ли применить Taurus таким образом, чтобы Германия могла дистанцироваться от атаки и не стать стороной конфликта.

Президент Владимир Путин 13 марта назвал фантазиями угрозы нанести удар про Крымскому мосту, которые делают, пытаясь напугать Россию. Глава государства также напомнил, что участие немецких военных в атаке на мост будет противоречить Конституции Германии.

На автомобильной части Крымского моста 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, это привело к частичному обрушению автомобильных пролётов. В результате теракта погибли четыре человека. ФСБ установила, что к этому причастно ГУР Украины. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 26 июля 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Второй раз Крымский мост был атакован 17 июля 2023 года. Киев применил для этого морские дроны. В результате удара по мосту погибла ехавшая отдыхать в Крым семейная пара из Белгородской области.