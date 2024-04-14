Вашингтон, 14 апреля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Для завершения конфликта Украине необходимо стать нейтральной и разорвать связь с Соединёнными Штатами, считает американский профессор Джон Миршаймер.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Необходимо разорвать стратегическую связь между Украиной и США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос, который существует сегодня», — сказал он во время дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, видео которого опубликовано в YouTube.

По его словам, продолжение поддержки Украины не приведёт к изменению ситуации, поскольку разница потенциалов между двумя странами огромна и будет лишь увеличиваться в пользу России.

«Запад ничего не может сделать, чтобы исправить это положение. Украинцы обречены», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля французское издание Le Figaro писало, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте с Россией.

Издание отмечало, что огромные потери в ВСУ, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью ударов России, делают любую атаку украинских военных «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

На Западе стали чаще предупреждать о скором поражении Киева без дополнительной помощи его союзников, а сами украинцы уже совсем не горят желанием сражаться в рядах своей армии, заключило издание.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS сообщил, что киевский режим ожидает скорый коллапс, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха.