Санкт-Петербург, 14 апреля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мошенники запугали пенсионерку и выманили у неё более 5 млн рублей. Об этом 14 апреля сообщило издание «78.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала, что в течение двух недель неизвестные общались с ней по телефону. Они запугали пенсионерку, сообщив, что она причастна к финансированию Украины.

Отмечается, что для якобы обеспечения безопасности денег злоумышленники убедили пожилую женщину передать средства курьерам.

Она отдала 700 тысяч рублей, 2170 евро и 3300 долларов, а через два дня передала 280 тысяч рублей. Спустя неделю она приехала на такси к указанной аферистами станции метро и передала им в руки ещё 1 млн рублей.

В результате общая сумма составила 5 млн 29 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, выдававшие себя за сотрудников банка и правоохранителей мошенники за месяц выманили у москвички через мессенджер 74,6 млн рублей. Они сообщили ей, что её счета подверглись мошенническим действиям и нужно срочно провести «переактивацию счетов», а для этого нужно постоянно подтверждать платёжеспособность путём внесения наличных через банкомат на определённые счета.

Женщина сняла средства со счетов, взяла в долг, оформила кредит и в течение нескольких дней переводила средства аферистам, которые постоянно поддерживали с ней связь и обещали, что все деньги скоро вернут. Так пострадавшая перевела на счета мошенников более 74,6 млн рублей. По требованию прокуратуры все счета арестовали, причастных к преступлению устанавливают.