Москва, 7 апреля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Выдававшие себя за сотрудников банка и правоохранителей мошенники за месяц выманили у москвички через мессенджер 74,6 млн рублей. Об этом 7 апреля рассказали в столичной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Злоумышленники через мессенджер связались с пострадавшей, представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщив, что её счета подверглись мошенническим действиям и нужно срочно провести «переактивацию счетов». Аферисты сообщили, что для этого нужно постоянно подтверждать свою платёжеспособность путём внесения наличных через банкомат на определённые счета», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Женщина сняла средства со счетов, взяла в долг, оформила кредит и в течение нескольких дней переводила средства аферистам, которые постоянно поддерживали с ней связь и обещали, что все деньги скоро вернут. Так пострадавшая перевела на счета мошенников более 74,6 млн рублей. По требованию прокуратуры все счета арестовали, причастных к преступлению устанавливают.

Как сообщало ИА Регнум 6 апреля, мошенники убедили психиатра-нарколога с 40-летним стажем Александра Воронцова взять кредит на своё имя и перевести его на «безопасные счета». Преступники сообщили ему, что деньги с его счетов якобы уходят бывшему главе пресс-службы «Газпрома» Игорю Волобуеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который воюет против России в рядах ВСУ, и чтобы этого избежать, нужно взять кредит. Как сообщил источник ИА Регнум, Воронцову пришло сообщение в Telegram от бывшей коллеги о том, что к ним в офис приехали сотрудники ФСБ, которые его разыскивают. Лжесотрудники позднее напрямую связались с Воронцовым и убедили его в необходимости осуществить нужные им действия. Спустя несколько дней психиатр позвонил бывшей коллеге, чтобы узнать о ходе расследования, но та с удивлением сообщила, что не знает ни о каком расследовании. Воронцов обратился в полицию с заявлением.