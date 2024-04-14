Бухарест, 14 апреля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. У берегов Румынии обнаружили ударный морской беспилотник, собранный из советских и американских деталей. Об этом написало издание Naval News.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что морской дрон нашли дрейфующим кверху брюхом в 20 милях к востоку от Тузлы. Необычная находка озадачила экспертов.

Выяснилось, что беспилотник создан на основе американской лодки AM-800 с алюминиевым корпусом. Такие производит для пожарно-спасательных работ компания Silver Ships в штате Алабама.

Длина судна — 9,5 метра, на нём установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит» с 500 кг взрывчатки. Управлялся дрон с помощью системы спутниковой связи Starlink.

Кому принадлежал морской беспилотник, не уточняется, но большинство экспертов считают его украинским. При этом остаётся неясным, относится ли безэкипажный катер к последним образцам или же это один из ранних и неудачных.

Как передавало ИА Регнум, минобороны Румынии сообщило, что 28 марта в населённом пункте Инсула-Маре на берегу Дуная были обнаружены обломки, предположительно, являющиеся фрагментами беспилотника. Проводится расследование, которое должно установить, действительно ли речь идёт об обломках БПЛА.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 марта, отвечая на вопрос, чей это был дрон — российский или украинский, заявил, что не слышал официальных заявлений о падении беспилотника на территории Румынии.