Курган, 14 апреля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Вода из реки Тобол в Кургане практически подобралась к Мало-Чаусовскому мосту, сообщила 14 апреля пресс-служба городской администрации.

Кадр из видео

Так, администрация разместила в Telegram-канале видео, на котором видно, как вода из реки Тобол подошла очень близко Мало-Чаусовскому мосту.

«Его переливает при отметке свыше пяти метров. Сейчас вода уже практически вплотную поднялась до уровня моста», — говорится в сообщении.

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В администрации напомнили жителям о срочной эвакуации, отметив, что пункты размещения граждан находятся на базе зданий 47 школ и загородных лагерей имени Островского и «Звёздный».

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе строятся и повышаются шесть дамб, чтобы сдержать воду из реки Тобол, одна — в Кургане и шесть в муниципальных округах.

По его словам, в ночь на 14 апреля по дамбе в Кургане будут выставлены посты, сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу. Более того, он акцентировал внимание на том, что самым главным является то, чтобы люди выселились из потенциально затопленных зон.

Президент России Владимир Путин 11 апреля провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.