Курган, 13 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. В Курганской области строятся и повышаются шесть дамб, чтобы сдержать воду из реки Тобол, одна — в Кургане и шесть в муниципальных округах, сообщил 13 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Донат Сорокин/ТАСС

«В Кургане мы её (дамбу. — Прим. ред.) повышаем до отметки 11 метров и выше. Если не произойдёт прорыва тела дамбы, то при текущих прогнозах есть шанс центральную часть города удержать», — сказал губернатор, слова которого передаёт «РИА Новости».

По его словам, в ночь на 14 апреля по дамбе в Кургане будут выставлены посты, сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу. Более того, он акцентировал внимание на том, что самым главным является то, чтобы люди выселились из потенциально затопленных зон.

«Запускаем уже круглосуточную работу оперативного штаба, который будет заниматься ликвидацией ситуации в моменте», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее он предупредил, что в Кургане несколько микрорайонов и центр города находятся под угрозой затопления в случае прорыва дамбы.

Также Шумков информировал, что жители села Бараба в Курганской области должны срочно эвакуироваться из-за приближения паводковых вод. Днём ранее дорога к селу Каминскому в Курганской области была отрезана паводковыми водами.

Сложная ситуация складывается и в других районах области, подчеркнул Шумков, призвав жителей выполнять рекомендации властей и эвакуироваться.

Власти Курганской области ранее ввели режим ЧС регионального масштаба. По прогнозу, на территории области могут быть затоплены 62 населённых пункта, а в зону ЧС попасть более 18 тысяч человек. Приход большой воды в Курган ожидается 11–14 апреля. Более 6000 жителей области уже эвакуированы.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прибыл в Курган 12 апреля для предварительной оценки ситуации с паводком.