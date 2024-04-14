Одесса, Украина, 14 апреля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. В Одесской области произошло возгорание оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях, сообщило 14 апреля министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

Виталий Тимкив/ТАСС

«На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожары ликвидированы, без электричества находились четыре населённых пункта.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.