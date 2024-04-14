Мадрид, 14 апреля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Генералы Вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказали о превосходстве российской армии на фронте, пишет испанская La Vanguardia.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские генералы признают, что российские войска превосходят украинские по численности в семь-десять раз», — говорится в материале.

При этом отмечается, что если на передовой у ВСУ будет больше военных, то этого всё равно может быть недостаточно, поскольку им будет не хватать вооружения.

Также издание пишет, что после более чем двух лет конфликта Киев оказался в самом критическом с февраля 2022 года положении. ВСУ нужно больше военных, больше оружия и больше западной поддержки, заключило La Vanguardia.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля французское издание Le Figaro писало, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте с Россией.

Издание отмечало, что огромные потери в ВСУ, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью ударов России, делают любую атаку украинских военных «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что режим главы киевского режима Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.