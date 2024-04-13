Грозный, 13 апреля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Калининградская «Балтика» забила грозненскому «Ахмату» пять безответных голов в первом тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходит в Грозном.

Алексей Даничев/РИА Новости Игрок ФК «Балтика» Алекс Фернандес

В течение первой половины встречи голами отметились нападающие Анхело Энрикес и оформивший дубль Алекс Фернандес, а также полузащитники Юрий Ковалёв и Виталий Лисакович.

До матча «Балтика» с 17 очками занимала последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 20 очками идёт на 13-м.

Как ранее сообщало ИА Регнум, футбольный клуб «Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Сочи» прервал серию из десяти матчей без побед. С октября 2023 года команда проиграла четыре матча и шесть раз сыграла вничью.