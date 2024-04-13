Сочи, Краснодарский край, 13 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 1:0.

Александр Вильф/РИА Новости

Единственный гол в матче забил марокканский защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах на 76-й минуте.

Таким образом, «Сочи» прервал серию из десяти матчей без побед. С октября 2023 года команда проиграла четыре матча и шесть раз сыграла вничью.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 18 очков после 23 матчей. «Спартак» идёт на шестом месте с 35 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля «Спартак» одержал победу в столичном дерби над «Динамо». Дубль оформил нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

30 марта «Спартак» не смог победить екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура РПЛ. Игра закончилась со счётом 0:0. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль объяснил это спешкой своих футболистов.