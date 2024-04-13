Санкт-Петербург, 13 апреля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. В ресторане «Мясо и Хлеб» на улице Ворошилова в Петербурге бывший помощник депутата Дмитрий Сенин устроил стрельбу, сообщает 13 апреля 78.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным издания, инцидент произошёл 12 апреля около 22:00. 44-летний Сенин вошёл в помещение с травматическим пистолетом, которым стал угрожать посетителям и сотрудникам заведения. Успокоить неадекватного гостя не удалось никому. В результате стрельбы пострадали два человека — другой 44-летний гость и 21-летняя официантка.

На видеозаписи, опубликованной порталом, видно, что мужчина в чёрной куртке стоит у стола, за которым сидят четверо. Один из них — это 44-летний посетитель, который позднее получил ранение, также у него отобрали отобрал сумку и телефон. Официантка с травмированной шеей в этот момент уже убежала на кухню.

«Я к нему подошла, чтобы попробовать людей спасти, помочь как-то. Один раз я его уже успокоила. У меня получалось, поэтому думала, что и в этот раз выйдет. Он схватил меня за волосы. Я сказала, что мне больно. Схватила терминал и убежала. Первые выстрелы были в меня. Он промазал», — рассказала пострадавшая девушка.

Правоохранительные органы задержали Сенина и изъяли пистолет. Установлено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении очередного уголовного дела.

Сенин работал с депутатом Законодательного собрания от КПРФ Дмитрием Звонковым.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 5 на 6 апреля в кафе города Ишимбая Республики Башкортостан между двумя нетрезвыми компаниями завязался конфликт, переросший в драку. Один из участников ссоры выстрелил из пистолета и попал в голову 23-летнему посетителю заведения, который не участвовал в конфликте. От полученного ранения он скончался в больнице на следующий день.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Его задержали сотрудники ГИБДД в Волгоградской области, когда он ехал на попутной машине в сторону Ростова-на-Дону.

9 марта в подмосковных Люберцах конфликт в кафе закончился стрельбой, от которой пострадали пять человек. Их доставили в больницу. Злоумышленники скрылись с места преступления.