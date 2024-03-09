Люберцы, Московская область, 9 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Пять человек госпитализировали после конфликта, который произошёл в кафе в подмосковном городе Люберцы, сообщили 9 марта в пресс-службе подмосковного управления МВД.

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Инцидент произошёл 9 марта на Комсомольском проспекте. У кафе возник конфликт, прогремело несколько выстрелов «из предметов, конструктивно схожих с оружием». Затем злоумышленники скрылись.

«Пятеро пострадавших были госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

МВД возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Полицейские начали розыск преступников.

По данным РЕН ТВ, стреляли из жёлтого такси.

Как сообщало ИА Регнум, в Барнауле полиция начала проверку после появления информации о стрельбе из пневматического оружия по машине с детьми.

По данным местных СМИ, 8 марта автомобиль остановился на повороте на Взлётной улице. По словам хозяина машины, раздался выстрел и пуля ударила в боковое стекло слева. Рядом с этим окном сидели двое детей семи и десяти лет, с другой стороны сидел годовалый ребёнок.

В Москве 28 февраля в автомобиле скорой помощи мужчина выстрелил фельдшеру в грудь из травматического пистолета. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).