Исламабад, 13 апреля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Жертвами нападения боевиков на юго-западе Пакистана стали 11 человек. Об этом 13 апреля сообщил портал The News.

Stringer/Global Look Press

По данным правоохранителей, вечером 12 апреля более десятка боевиков заблокировали автомагистраль в одном километре от города Нушка. Вооружённые люди начали проверять транспортные средства, обстреливая те, которые не останавливались. В результате обстрела одна из машин перевернулась, двое погибли.

Также боевики остановили автобус с рабочими, похитили девять человек и скрылись с ними за близлежащими холмами. Позже власти сообщили, что всех похищенных застрелили, их тела нашли под мостом неподалёку.

Силы обеспечения безопасности начали поисковую операцию, чтобы задержать подозреваемых. Полиция заявила, что нападение могли совершить представители сепаратистской организации белуджей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в результате нападения в районе города Чилас в Пакистане погибли не менее 11 человек, ещё 25 пострадали. Вооружённая группа обстреляла пассажирский автобус, а также грузовую машину, едущую навстречу. Автобус сопровождали военные пакистанской армии. В результате обстрела грузовик и автобус столкнулись. В общей сложности погибли девять мирных жителей и двое военных.