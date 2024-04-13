Сидней, Австралия, 13 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. В Сиднее неизвестный напал на посетителей торгового центра, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.

Кадр из видео

По данным издания, неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction. Сообщается, что нападавший был застрелен прибывшими на место полицейскими. По информации правоохранительных органов, в результате нападения погибли как минимум пять человек, пострадали — восемь, один из них находится в критическом состоянии. Отмечается, что полиция намерена выяснить связь нападавшего с террористическими организациями.

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Как передавало ИА Регнум, 21 декабря прошлого года в Праге в одном из зданий Карлового университета мужчина устроил стрельбу. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но стрелок успел убить и ранить десятки человек, после чего покончил с собой. Жертвами нападения стали 14 человек, ранения получили 25.