В Сиднее неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра
Sydney Morning Herald: при нападении в ТЦ Сиднея погибли пять человек
Сидней, Австралия, 13 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. В Сиднее неизвестный напал на посетителей торгового центра, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.
По данным издания, неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction. Сообщается, что нападавший был застрелен прибывшими на место полицейскими. По информации правоохранительных органов, в результате нападения погибли как минимум пять человек, пострадали — восемь, один из них находится в критическом состоянии. Отмечается, что полиция намерена выяснить связь нападавшего с террористическими организациями.
Как передавало ИА Регнум, 21 декабря прошлого года в Праге в одном из зданий Карлового университета мужчина устроил стрельбу. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но стрелок успел убить и ранить десятки человек, после чего покончил с собой. Жертвами нападения стали 14 человек, ранения получили 25.