Прага, 22 декабря, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Граждан России среди пострадавших во время стрельбы в Карловом университете в Праге 21 декабря нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин агентству ТАСС.

DanaKesnerova/Global Look Press

«Согласно информации, полученной посольством от чешских властей, граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбе в Праге нет», — сказал Брякин.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 декабря в центре столицы Чехии в одном из зданий Карлового университета мужчина устроил стрельбу. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но стрелок успел убить и ранить десятки человек, после чего покончил с собой.

Личность нападавшего вскоре была установлена — им оказался 24-летний студент философского факультета этого университета.

На данный момент известно, что жертвами нападения стали 14 человек, ранения получили — 25, десять человек находятся в тяжёлом состоянии. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.

Давид Козак, так зовут стрелка, ранее был объявлен в розыск — его подозревали в убийстве отца в деревне Кладно под Прагой.

Также установлено, что студент тщательно готовил нападение, взяв за пример подобные инциденты из-за границы.

Власти Чехии заявили, что стрельба в здании университета не связана с актом международного терроризма и организованной преступностью.

На экстренном заседании правительства Чехии было принято решение объявить 23 декабря днём траура.