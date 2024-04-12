Киев, 12 апреля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Министерство юстиции Украины опубликовало список лиц, которых в Киеве обвиняют в коллаборационной деятельности и имущество которых, по утверждению ведомства, уже «конфисковали» в пользу государства. Соответствующий список опубликован ведомством в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

В перечне фигурируют в том числе сенаторы Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, а также глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Всего в списке значатся 12 фамилий. В отношении них «министерством юстиции Украины реализована санкция взыскания в доход государства».

Кроме того, в суде на данный момент находится иск о взыскании имущества с губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и членов его семьи, утверждает минюст.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Одесский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам заключения с конфискацией имущества по обвинению в «нарушении законов и обычаев войны». Ему также инкриминировали финансирование региональной службы безопасности, которую на Украине посчитали незаконным вооружённым формированием.

27 декабря того же года суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам тюрьмы. Ему инкриминировано «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность».