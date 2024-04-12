Чита, 12 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Вертолёт Robinson R-44 при взлёте попал в аварию около города Могоча в Забайкальском крае. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Восточное МСУТ СК РФ

«По предварительным данным, 12 апреля 2024 года в 3,5 км от города Могоча в Забайкальском крае вертолёт Robinson R-44 при взлёте задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия работают следователи.

По итогам проверки возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в Гулрыпшском районе Абхазии 2 апреля совершил аварийную посадку вертолёт Ми-24. Экипаж выжил, лётчиков госпитализировали.

В ночь на 14 марта в Магаданской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, который следовал по маршруту посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан. На борту находились 17 работников золоторудного месторождения и три члена экипажа. Глава Магаданской области Сергей Носов сообщил, что один из членов экипажа погиб, два других получили травмы. В прокуратуре сообщили, что причиной аварийной посадки могла стать неисправность двигателя.