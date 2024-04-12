Москва, 12 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Власти Москвы по поручению мэра Сергея Собянина решили ввести в эксплуатацию процесс систематизации работы курьерских сервисов, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводит Telegram-канал департамента.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина вместе с крупными компаниями доставки мы подготовили и утвердили единый стандарт работы московских курьерских служб. Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — сказал он.

В публикации отмечается, что стандарт включает требования к проверке личности, внешнего вида, транспортного средства и сумки курьера, а также развитию инфраструктуры. Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, запуск регулирования будет осуществляться в три этапа. Так, с 15 мая 2024 года вступят требования, предъявляемые к внешнему виду курьеров. С 1 октября 2024 года обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номерных знаков, а на одежде и сумке — светоотражающих элементов. С 1 мая 2025 года вступят требования к транспорту курьера.

Ликсутов уточнил, что в столице свыше 100 тыс. доставщиков на велосипедах и самокатах ежедневно выполняют до 500 тыс. заказов. По его словам, это плюс для городского транспортного комплекса, благодаря доставке таким способом снижается число поездок на личных авто.

Как передавало ИА Регнум, согласно исследованию сервиса «Работа. ру», спрос на курьеров в зимний сезон 2023–2024 годов вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов. Вместе с тем на 38% увеличились и средние зарплатные предложения, преодолев порог в 112 тыс. рублей.

В целом спрос на курьеров в России растёт каждый месяц на протяжении уже нескольких лет, сделала вывод из результатов исследования директор по аналитике и Data Science сервиса Елена Артемьева. Специалист объяснила это развитием e-commerce отрасли, а также популярностью служб доставок.