Москва, 12 марта, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Спрос на курьеров в зимний сезон 2023–2024 годов вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов. Вместе с тем на 38% увеличились и средние зарплатные предложения, преодолев порог в 112 тыс. рублей, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа. ру».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В итогах исследования сказано, что зимой 2023–2024 годов среди работодателей было зафиксировано увеличение активности в поиске курьеров — число вакансий для них на 34% превысило показатель аналогичного периода 2022–2023 годов. При этом средние зарплатные предложения выросли на 38% по отношению к зиме 2022–2023 годов, и средняя зарплата в вакансии превысила 112 тыс. рублей.

В целом спрос на курьеров в России растёт каждый месяц на протяжении уже нескольких лет, сделала вывод из результатов исследования директор по аналитике и Data Science сервиса Елена Артемьева.

Специалист объяснила это развитием e-commerce отрасли, а также популярностью служб доставок. Она уточнила, что самыми загруженными сезонами для курьеров становятся недели больших распродаж в ноябре, месяц накануне Нового года и февраль–март из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Уточняется, что больше всего спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге (на 79%), Московской области (на 52%), Свердловской области (на 36%), в Татарстане (на 23%) и Москве (на 16%). Также эксперт подчеркнула, что по доступности различного типа доставок Россия лидирует среди всех стран мира.

Как сообщало ИА Регнум, по данным сервиса «Авито Работа», в ноябре 2023 года был зафиксирован рост спроса курьеров более чем на треть. Анализ проводили за период в десять предыдущих месяцев.

В исследовании отмечалось, что только в октябре 2023 года, в преддверии старта сезона распродаж, интерес к этой профессии увеличился на 34% в сравнении с сентябрьским показателем.

Вместе с тем размер средних предлагаемых заработных плат курьеров за второй месяц осени в сравнении с январём 2023 года на тот момент практически не изменился. Средние предлагаемые зарплаты в данной сфере составляли 72 797 рублей.