Оренбург, 12 апреля, 2024, 09:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области решение о назначении выплат пострадавшим от паводка приняли по 4,4 тыс. заявлений, выплачено 69,2 млн рублей. Об этом 12 апреля заявил первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Решение о назначении выплат принято по 4440 заявлениям, деньги зачислены на счета 3463 человек на общую сумму 69 млн 250 тыс. рублей», — сказал он на сессии заксобрания региона.

По решению главы Оренбургской области Дениса Паслера размер выплат увеличен в два раза.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля губернатор региона Денис Паслер доложил президенту России Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. При этом в ранее затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился ещё на 14 см, добавил он.

В Оренбургской области остаются подтопленными более 11 тыс. жилых домов в 67 населённых пунктах. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировали 10 739 человек, среди них 2094 ребёнка. В 43 пунктах временного размещения находятся 1345 человек, из них 236 детей.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 11 апреля отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.