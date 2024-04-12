Оренбург, 12 апреля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области остаются подтопленными более 11 тыс. жилых домов в 67 населённых пунктах, сообщило 12 апреля правительство региона в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«По состоянию на 8:00 (6:00 мск) 12 апреля на территории 26 муниципальных образований в 67 населенных пунктах и 40 СНТ подтоплены 11 773 жилых дома, 15 066 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировали 10 739 человек, среди них 2094 ребёнка. В 43 пунктах временного размещения находятся 1345 человек, из них 236 детей. Остальные расположились у родственников, добавили в правительстве.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. При этом в ранее затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился ещё на 14 см, добавил он.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 11 апреля отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены.Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.