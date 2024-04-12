Курган, 12 апреля, 2024, 07:03 — ИА Регнум. В курганском селе Каминское ухудшается ситуация с паводком, за ночь уровень воды вырос на 140 см, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вадим Шумков.

Тимин Евгений Паводок

«Уровень воды в Каминском Куртамышского округа продолжает расти. Сейчас он составляет 743 см. Прирост за ночь +140 см», — написал глава Курганской области.

Шумков напомнил, что в населённом пункте проводится эвакуация. Он призвал земляков заранее покидать жилище с документами, ценными вещами и домашними животными.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля губернатор Курганской области заявил, что уровень воды в реке Тобол в Кургане может превысить отметку в 11 метров. Сотрудники администрации обойдут всю правобережную часть города, которой особенно угрожает подтопление, чтобы увести оттуда всех людей, сказал Вадим Шумков. По его словам, эвакуацией и оповещением граждан занимаются 1200 человек. В первую очередь нужно вывезти жителей, имущество потом можно восстановить, а ущерб — компенсировать, добавил он.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прибудет в Курган 12 апреля для предварительной оценки ситуации с паводком.

Власти Курганской области ранее ввели режим ЧС регионального масштаба. По прогнозу, на территории области могут быть затоплены 62 населённых пункта, а в зону ЧС попасть более 18 тысяч человек. Приход большой воды в Курган ожидается 11–14 апреля. Более 6000 жителей области уже эвакуированы.