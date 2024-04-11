Курган, 11 апреля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол в Кургане может достигнуть 11 метров или даже превысить эту отметку, заявил 11 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Донат Сорокин/ТАСС

Глава региона рассказал, что сотрудники администрации обойдут всю правобережную часть Кургана, которой особенно угрожает подтопление, чтобы увести оттуда всех людей.

«Мы сегодня специально призвали сотрудников администрации двигаться по правой стороне Тобола, выстраиваться в шеренги и проходить дома, чтобы никого не забыть. Так, мне кажется, охват будет намного более полным. Пройдём всех», — сказал глава региона на встрече с сотрудниками администрации, МЧС и правоохранительных органов.

Он призвал повторять призывы к эвакуации, отметив, что в отношении сомневающихся жителей сработает принцип «вода камень точит».

Эвакуацией и оповещением граждан занимаются 1200 человек, сообщил губернатор. В первую очередь нужно эвакуировать жителей, имущество потом можно восстановить, а ущерб — компенсировать, добавил Шумков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Курганской области был введён режим ЧС регионального масштаба. По прогнозу МЧС, на территории области могут быть затоплены 62 населённых пункта, а в зону ЧС попасть более 18 тысяч человек.

Шумков ранее отмечал, что приход большой воды в Курган прогнозируется на 11–14 апреля. Более 6000 жителей области уже эвакуированы.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.