Курган, 11 апреля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Недалеко от деревни Передергина Кетовского округа Курганской области размыло запруду, а не плотину, сообщили в 11 апреля в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Курганской области Запруда в д. Передергина

«Близ деревни Передергина Кетовского округа размыло запруду, а не плотину, как сообщают некоторые СМИ», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, угрозы населённым пунктам нет. На место выехали специалисты и глава округа Олег Язовских.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин занимается вопросами паводков значительную часть рабочего дня.

Представитель Кремля отметил, что глава государства использует информацию, которая предоставлена прежде всего МЧС, так как данное ведомство обладает всем спектром оборудования для составления подробных карт с последствиями паводков и по прогнозированию.

В МЧС РФ заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, уточнял глава ведомства Александр Куренков.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть.