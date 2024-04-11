Москва, 11 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Внешний долг России на 1 апреля 2024 года составил 304 млрд долларов. Этот показатель на 4,1% (или на 12,8 млрд долларов) ниже показателя на начало 2024 года, следует из материалов Центрального банка России на официальном сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 304,0 млрд долларов США, снизившись с начала 2024 года на 12,8 млрд долларов США, или на 4,1%», — говорится в сообщении.

ЦБ РФ отметил, что динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлечённым кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Центробанка России, в течение нескольких лет наблюдается снижение внешнего долга страны. Так, по результатам 2020 года уровень внешнего долга составлял 31%, спустя год — 26,2%, в конце 2022 года он составлял 16,6%, а в первом квартале 2023 года — уже 15,45%.

Внешний долг на душу населения по итогам второго квартала 2023 года сократился на 4%, до 2,3 тыс. долларов. Это лучший показатель с 2006 года (2,2 тыс. долларов).