Внешний долг России снизился на 12,8 млрд долларов
ЦБ РФ: внешний долг России на 1 апреля снизился на 12,8 млрд долларов
Москва, 11 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Внешний долг России на 1 апреля 2024 года составил 304 млрд долларов. Этот показатель на 4,1% (или на 12,8 млрд долларов) ниже показателя на начало 2024 года, следует из материалов Центрального банка России на официальном сайте.
«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 304,0 млрд долларов США, снизившись с начала 2024 года на 12,8 млрд долларов США, или на 4,1%», — говорится в сообщении.
ЦБ РФ отметил, что динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлечённым кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.
Как сообщало ИА Регнум, по данным Центробанка России, в течение нескольких лет наблюдается снижение внешнего долга страны. Так, по результатам 2020 года уровень внешнего долга составлял 31%, спустя год — 26,2%, в конце 2022 года он составлял 16,6%, а в первом квартале 2023 года — уже 15,45%.
Внешний долг на душу населения по итогам второго квартала 2023 года сократился на 4%, до 2,3 тыс. долларов. Это лучший показатель с 2006 года (2,2 тыс. долларов).