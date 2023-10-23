Москва, 24 октября, 2023, 02:45 — ИА Регнум. По итогам второго квартала 2023 года внешний долг России по отношению к ВВП впервые упал ниже 15%, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Известия/ Дмитрий Коротаев

В течение нескольких лет наблюдается снижение внешнего долга России. Так, по результатам 2020 года уровень внешнего долга составлял 31%, спустя год — 26,2%, в конце 2022 года он составлял 16,6%, а в первом квартале 2023 года уже 15,45%.

По окончании второго квартала текущего года снизился до 14,96% ($343,4 млрд, или примерно 29,9 трлн рублей).

Внешний долг на душу населения по итогам второго квартала 2023 года сократился на 4%, до $2,3 тыс. Это лучший показатель с 2006 года ($2,2 тыс.).

Как сообщало ИА Регнум, внешний долг России по состоянию на 1 октября 2023 года составил $329,5 млрд, снизившись с начала 2023 года на $54,1 млрд, или на 14,1%.

По словам президента РФ Владимира Путина, для российской экономики рост ВВП в 3% по итогам года является хорошим результатом. В целом Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития, страна уже начинает сама производить многое из того, что раньше закупалось за рубежом.

В докладе Международного валютного фонда говорится, что в России в 2023 году прогнозируется рост экономики. ВВП России увеличится на 2,2%.