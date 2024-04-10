Киев, 10 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. У украинцев, которые имеют более одного транспортного средства, могут его забрать на нужды Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает «Страна. ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Украины Марьяну Безуглую.

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«У украинцев, имеющих более одного транспортного средства, могут его мобилизовать на нужды ВСУ. Такая норма есть в законопроекте о мобилизации, поданном в Раду, сообщает нардеп Безуглая», — говорится в посте.

Кроме того, за уклонение от мобилизации украинцев могут лишить прав на управление транспортным средством, уточняет издание.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Киеве решили убрать демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Её в Верховной раде предлагают рассмотреть отдельно, сообщили украинские СМИ.

В начале марта глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы в период с апреля по май 2024 года. Увольнение в запас коснётся тех, чей срок службы истёк за время военного конфликта, но его продлили, а также военнослужащих остальных военных формирований.