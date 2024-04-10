У украинцев могут забрать на нужды ВСУ «лишний автомобиль»
«Страна. ua»: в Раде предлагают забирать в пользу ВСУ «лишние автомобили»
Киев, 10 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. У украинцев, которые имеют более одного транспортного средства, могут его забрать на нужды Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает «Страна. ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Украины Марьяну Безуглую.
«У украинцев, имеющих более одного транспортного средства, могут его мобилизовать на нужды ВСУ. Такая норма есть в законопроекте о мобилизации, поданном в Раду, сообщает нардеп Безуглая», — говорится в посте.
Кроме того, за уклонение от мобилизации украинцев могут лишить прав на управление транспортным средством, уточняет издание.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Киеве решили убрать демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Её в Верховной раде предлагают рассмотреть отдельно, сообщили украинские СМИ.
В начале марта глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы в период с апреля по май 2024 года. Увольнение в запас коснётся тех, чей срок службы истёк за время военного конфликта, но его продлили, а также военнослужащих остальных военных формирований.