Москва, 11 апреля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В 2023 году Москву посетили 3,7 млн деловых туристов — это на 7% больше, чем в 2022-м. Об этом заявил председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов во время выступления на ежегодном деловом форуме Buying Business Travel.

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Среди деловых туристов, посетивших Москву, были как гости из регионов, так и приехавшие из Китая, Индии, Турции и других стран.

«Деловой туризм важен для города экономически — он охватывает множество смежных отраслей: от гостиничного сектора до индустрии развлечений. Кроме того, это источник возвратных туристов. Около 40% бизнес-гостей приезжают в Москву снова, чтобы отдохнуть вместе с семьей», — сказал председатель Мостуризма.

По словам Козлова, в столице на сегодняшний день насчитывается более 150 нестандартных локаций для проведения деловых мероприятий: музеи, парки, театры и другие. В 2023 году в рамках ознакомительных показов Мостуризма представители отрасли и заказчики ознакомились с 13 такими локациями. А в этом году участники уже проинспектировали четыре уникальные MICE-площадки.

Кроме того, Козлов рассказал о запуске нового формата встреч в необычных локациях — «Московские гостиные». Первое такое мероприятие состоится 16 апреля в Московском планетарии.

«Вы сможете не только увидеть на практике, как работает площадка, но и узнать о полезных вам проектах правительства Москвы», — добавил он.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве в туристической сфере между Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью. Города будут совместно участвовать в международных мероприятиях и проводить ознакомительные туры по городам для иностранных коллег.