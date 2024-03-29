Москва, 29 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Москва, Казань и Санкт-Петербург будут вместе продвигать свой туристический потенциал за рубежом. О подписании соответствующего соглашения сообщила сегодня, 29 марта, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА Регнум Внутренний туризм

«Столица заключила четыре значимых для индустрии соглашения, — рассказала Сергунина. — Например, был подписан трёхсторонний договор с Казанью и Санкт-Петербургом о совместном продвижении туристического потенциала за рубежом».

Стороны соглашения будут участвовать в международных мероприятиях и проводить ознакомительные туры по городам для иностранных коллег.

Также комитет по туризму города Москвы заключил соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией туроператоров России, Российским союзом туриндустрии и фондом «Центр стратегических разработок».

Как ранее сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России был зафиксирован рост спроса на внутренний туризм. За 11 месяцев прошлого года он вырос на 20%. Самыми популярными у туристов российскими городами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.