Оренбург, 9 апреля, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до отметки 931 см, что выше официально установленного опасного уровня, сообщила вечером 9 апреля администрация города.

Кирилл Лебедев/ТАСС

«Экстренное предупреждение: Оренбургский ЦГМС (центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды — Прим. ред.) (…) сообщает, что уровень воды на р. Урал у поста Оренбург в 22:00 ч. повысился до отметки 931 см (ОЯ 930 см), что выше опасной на 1 см», — сказано в сообщении пресс-службы администрации.

Глава региона Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал Паслер в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.

В Оренбурге днём 9 апреля зазвучала сирена, и это была не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна, отмечал мэр города Сергей Салмин, призывая жителей не терять время и эвакуироваться.