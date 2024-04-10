Лондон, 10 апреля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не закончится до тех пор, пока Россия не защитит жителей Донбасса. Об этом заявил член парламента Великобритании и глава Партии рабочих Джордж Галлоуэй в YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киевский режим всё еще стреляет по ни в чём не повинному гражданскому населению Донбасса из американской и западной артиллерии произведёнными в Штатах боеприпасами. Россия не прекратит конфликт, пока эти орудия не окажутся отодвинуты настолько далеко, что они не смогут обстреливать этнически русское население Украины», — пояснил он.

Вместе с тем Британский политик раскритиковал киевский режим за зверские преступления против населения восточной части страны. Кроме того, он потребовал суда над президентом США Джозефом Байденом за поддержку преступлений властей Украины.

Как передавало ИА Регнум, в своём обращении к нации 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции. Глава государства пояснил, что одна из её причин — это защита жителей Донбасса. Лидер страны сказал, что нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть всё это было уже просто невозможно, заявил он и добавил, что необходимо было немедленно прекратить этот кошмар — геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию.

25 января 2023 года глава государства во время общения со студентами ещё раз подчеркнул, что целями спецоперации по денацификации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.