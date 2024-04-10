Курган, 10 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Более 180 жилых домов и свыше 280 участков оказались в зоне затопления в Курганской области, сообщает 10 апреля пресс-центр МЧС России.

Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

В ведомстве отметили, что наращивают группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению из-за весеннего паводка. Работа там не прекращается ни на минуту.

«Курганская область: уровень воды в реках Уй и Тобол повышается. В 12 населённых пунктах в зоне подтопления — 181 жилой дом и 281 приусадебный участок», — говорится в сообщении.

В регионе работают более 1800 человек и 600 единиц техники, основные силы направлены на эвакуацию людей и укрепление берегов водоёмов. Спасатели уже эвакуировали 4354 человека, 685 из которых — дети. В пунктах временного размещения находятся 555 человек, в том числе 107 детей.

В городе Орске Оренбургской области вода начала спадать, она ушла из более чем 250 жилых домов. В реке Урал вода продолжает подниматься, в зоне подтопления остаются 1912 жилых домов и 2408 приусадебных участков. В этом регионе работают более 4500 спасателей и 850 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал ситуацию с паводком относительно стабильной. Накануне он предупредил, что приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля. По его словам, разлив воды в пойме перед сёлами Усть-Уйским и Звериноголовским достигает 3–4 км в ширину, а в сторону Кургана река Тобол пока находится в русле.

Ранее в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления жилых домов объявили принудительную эвакуацию.