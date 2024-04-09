Звериноголовское, Курганская область, 9 апреля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления жилых домов объявлена принудительная эвакуация, сообщила 9 апреля глава округа Марина Панкратова в своём Telegram-канале.

Личный канал Главы Звериноголовского муниципального округа Марины Панкратовой

«В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах — Затобольном, Храпово, Челноково, Глинках, — а также о садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.

Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что группировки МЧС из пяти регионов дополнительно направлены в Курганскую область для борьбы с последствиями паводка.

Глава региона Вадим Шумков, в свою очередь, информировал, что приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля. По его словам, разлив воды в пойме перед сёлами Усть-Уйским и Звериноголовским достигает 3-4 км в ширину, а в сторону Кургана река Тобол пока находится в русле. Прирост воды за сутки на отметке Курган составил 49 см, уточнил Шумков. В Звериноголовском округе ночь будет очень непростой, добавил губернатор.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.