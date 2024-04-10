Оренбург, 10 апреля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Появились новые кадры подтоплений в Оренбурге, где за прошедшую ночь уровень воды в реке Урал поднялся почти на 50 см, достигнув 965 см.

Кадр из видео

По словам первого замглавы города Оренбурга Алексея Кудинова, в ближайшие сутки прогнозируется рост уровня воды в реке Урал ещё на 30–70 см.

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В подтопленном городе, по словам местных жителей, сильнее всего пострадали спальные районы. Центральную часть города практически не затронуло «большой водой». Паники не было, людей предупредили заранее. Горожане помогали друг другу спасаться от паводка.

В МЧС России заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, уточнил глава ведомства Александр Куренков.

Жителям регионов, пострадавших от паводка, оказывается помощь федеральными и местными службами, а также волонтёрами, с населением ведётся прямой диалог, открыты горячие линии, развёрнуты центры временного размещения, отметил он.