Москва, 10 апреля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Сибирь» (S7), выполнявший рейс Дубай — Москва, перенаправлен в Нижний Новгород из-за тумана. Об этом сообщает 10 апреля источник ИА Регнум.

Известия/Сергей Коньков

Борт рейса 3774 должен был прибыть в аэропорт Домодедово в 08:55. На онлайн-табло появилась отметка «прилетит с опозданием». Кроме того, на 20 минут позже прибудет рейс из Оша, на два часа — рейс из Ноябрьска. Задерживается вылет самолёта в Дубай.

Из аэропорта Шереметьево с задержкой отправятся в рейс четыре самолёта. С опозданием, по данным онлайн-табло, прибудут более 20 рейсов.

Во Внуково задержана отправка девяти рейсов, 11 рейсов прибудут с опозданием.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля самолёт авиакомпании IrAero не смог вовремя вылететь из аэропорта Иркутска из-за угрозы взрыва. Один из пассажиров пошутил, что в его вещах находится бомба. Из самолёта высадили всех 93 пассажиров, рейс задержали на 3,5 часа. Нарушителя передали сотрудникам полиции.

В феврале вылет рейса из Москвы в Коломбо задержали из-за неадекватного поведения семейной пары. Нетрезвые муж и жена устроили на борту ссору, а потом принялись драться. На борт вызвали полицейских, обоих сняли с рейса. Женщине потребовалась помощь врачей. Рейс вылетел в Шри-Ланку с опозданием на час.