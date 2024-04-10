Николаев, Украина, 10 апреля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. В ночь на 10 апреля был повреждён объект энергетической инфраструктуры в Николаевской области в результате взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ночью повреждён объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, город Очаков также подвергся ударам, на одном из рекреационных объектов возник пожар.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля Минобороны сообщало, что ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, в том числе по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс киевского режима.