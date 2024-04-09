Москва, 9 апреля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, сообщает 9 апреля RT.

кадр из видео Журналистка Дагмар Хенн

«После нашего запроса в МВД РФ журналистка немецкой редакции RT получила временное убежище в России: она опасалась за свою жизнь в Германии», — говорится в публикации.

Хенн — одна из авторов книги «Честный Донбасс», которая не боялась ставить под сомнение официальную версию ФРГ о спецоперации и фейки о Буче. За это в Германии её могли осудить якобы за публичное приуменьшение геноцида и военных преступлений.

Хенн обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале, журналистка поддерживает политический курс Москвы и не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в собственной безопасности.

Матери Алины, уточняет RT, в прошлом году выдали ВНЖ. До этого к пожилой женщине приходила немецкая полиция, её банковский счёт заблокировали без объяснения причин, после чего она, как и дочь, уехала в Россию.

Как передавало ИА Регнум, ранее другая немецкая журналистка — Алина Липп, которая находится в Донбассе и освещает происходящие там события, рассказала, что на родине ей грозит наказание за «поощрение и одобрение преступных действий» против Украины.