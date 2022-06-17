Берлин, 17 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Немецкой журналистке Алине Липп, которая находится в Донбассе и освещает происходящие там события, на родине грозит наказание за «поощрение и одобрение преступных действий» против Украины. Об этом Липп рассказала по телефону РИА Новости.

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Липп называет себя свободной журналисткой. Она ведёт канал Neues aus Russland (Новости из России) в Telegram, где рассказывает об обстрелах Донбасса со стороны Украины. Девушка заявляет, что хочет рассказать согражданам о событиях в Донбассе, так как журналисты крупных немецких изданий там почти не бывают.

Прокуратура города Люнебург, где зарегистрирована Липп, уведомила её о закрытом заседании участкового суда, состоявшемся 5 мая. На нём суд по ходатайству прокуратуры решил конфисковать средства с её счетов, после чего закрыть счета. В ведомстве полагают, что подписчики платили Липп за её деятельность.

Следствие считает, что Липп поддерживает действия России на территории Украины, то есть поощряет и одобряет «преступные действия», чем нарушает немецкое законодательство. «Противоправными деяниями» суд счёл и некоторые комментарии Липп в телеграм-канале, в том числе — о геноциде Украины в отношении жителей Донбасса.

«На данный момент создаётся впечатление, что уже ничего нельзя, а можно лишь делиться той информацией, что устраивает власть», — отмечает журналистка.

Липп находится в статусе обвиняемой. Она намерена обратиться к юристам и оспорить решение суда. В Германии ей грозит штраф и даже тюремное заключение. Ехать на родину она не собирается.

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