Москва, 9 апреля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся 9 апреля непогоды, сообщил заммэра города Пётр Бирюков, слова которого приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня после 19:00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 17 м в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — информировал он.

В сообщении отмечается, что в Москве принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что период похолодания и ночных заморозков в Центральной России подошёл к концу.

По его словам, 9 апреля в Москве ожидается ливень и новое повышение температуры, а на следующий день должна наступить солнечная погода. Если прогноз синоптиков сбудется, то в среду обновится температурный рекорд, установленный в 2008 году на уровне +21,1°С.