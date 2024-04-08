Москва, 8 апреля, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Росатом» потребовала от финской энергокомпании Fennovoima Oy около 3 млрд евро, сообщает 8 апреля «РИА Новости» со ссылкой на отчётность группы «Атомэнергопром» (консолидирует гражданские активы «Росатома») за 2023 год.

Кадр из Телеграм — канала «Росатом»

«По состоянию на отчётную дату требования организаций группы на общую сумму около трёх миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» фирмой RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Соглашение о возведении станции действовало с 2013 года.

В апреле 2023 года «Росатом» потребовал компенсацию из-за срыва проекта строительства атомной электростанции. В частности, российская сторона призвала проектную компанию Fennovoima досрочно вернуть займ на 920,5 миллиона евро.

В одном из интервью президент Финляндии Александр Стубб назвал ошибками прежнее стремление властей страны к безвизовому режиму с Россией, одобрение проекта газопровода «Северный поток», а также включение «Росатома» в проект атомной электростанции Fennovoima.