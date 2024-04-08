«Росатом» потребовал от финской Fennovoima Oy около €3 млрд
Москва, 8 апреля, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Росатом» потребовала от финской энергокомпании Fennovoima Oy около 3 млрд евро, сообщает 8 апреля «РИА Новости» со ссылкой на отчётность группы «Атомэнергопром» (консолидирует гражданские активы «Росатома») за 2023 год.
«По состоянию на отчётную дату требования организаций группы на общую сумму около трёх миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» фирмой RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Соглашение о возведении станции действовало с 2013 года.
В апреле 2023 года «Росатом» потребовал компенсацию из-за срыва проекта строительства атомной электростанции. В частности, российская сторона призвала проектную компанию Fennovoima досрочно вернуть займ на 920,5 миллиона евро.
В одном из интервью президент Финляндии Александр Стубб назвал ошибками прежнее стремление властей страны к безвизовому режиму с Россией, одобрение проекта газопровода «Северный поток», а также включение «Росатома» в проект атомной электростанции Fennovoima.