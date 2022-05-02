Хельсинки, 2 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Проектная компания из Финляндии Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с компанией RAOS Project, которая входит в российскую государственную корпорацию «Росатом». Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Fennovoima.

Финляндия

«Fennovoima расторгла <…> контракт с (компанией) RAOS Project на строительство АЭС («Ханхикиви-1») в связи со значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что риски для осуществления проекта повысились из-за ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил вопросы развития взаимоотношений между Приангарьем и Монголией с послом Монголии в Российской Федерации Улзийсайханом Энхтувшином.