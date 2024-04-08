Вашингтон, 8 апреля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. По итогам саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с блоком. Об этом заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путём углубления работы НАТО с украинцами», — рассказала она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне.

Смит пояснила, к усилению работы с альянсом относятся вопросы модернизации, предоставления дополнительных ресурсов для Украины, а также «институционализация некоторой двусторонней поддержки».

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран НАТО на предстоящей встрече в Вашингтоне не намерены приглашать Украину в альянс из-за соглашения о коллективной безопасности. Блок опасается быть втянутым в крупнейший с 1945 года вооружённый конфликт на Европейском континенте.

На фоне опасений НАТО и условия, что Украину не могут принять в альянс, пока она находится в состоянии конфликта с Россией заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев призвал блок хотя бы «зарезервировать» там место за Киевом.