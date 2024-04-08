Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Портреты нацистских преступников изъяты в музее, посвящённом донскому казачеству, в станице Еланской Ростовской области. Об этом сообщили 8 апреля представители оперативных служб.

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Правоохранители провели обыски в мемориальном комплексе, где расположен памятник казачьему атаману-коллаборационисту и пособнику гитлеровской Германии Петру Краснову.

«Изъяты портреты нацистских преступников», — сказал ТАСС представитель оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, музейно-мемориальный комплекс в станице Еланская был открыт в 2006 году. У входа в музей установили памятник донскому атаману Петру Краснову, возглавлявшему в годы Великой Отечественной войны казачью дивизию СС. Так как музей находится на частной территории, принадлежащей бизнесмену Владимиру Мелихову, демонтировать памятник можно лишь с согласия владельца. Многолетние попытки общественников добиться сноса памятника результатов не дали.

По словам доктора исторических наук, члена российского военно-исторического общества Анатолия Агафонова, сложная и неоднозначная фигура Краснова является одной из головных болей Ростовской области. Верховный суд СССР признал Краснова военным преступником и приговорил к смертной казни. Именно так атамана и следует воспринимать, ведь его деятельность была направлена против Советского Союза и против советского народа.