Шолоховский район, Ростовская область, 25 февраля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Ростовская область потерпела поражение в многолетней борьбе с коллаборационизмом. Если быть точнее, с попыткой снести памятник донскому атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны предал Родину и возглавил казачью дивизию СС. Память гитлеровского пособника увековечена в середине «нулевых» на шолоховской земле — в казачьей станице Еланской. Экспозицию музея посещают не только туристы, но и школьники. Сам памятник, установленный на постаменте, виден не только гостям хранилища, но и далеко за его пределами.

Атаман Пётр Краснов (в центре) и обергруппенфюрер СС Одило Глобочник (слева)

Скульптурная композиция располагается на территории частного музея, а значит, является частной собственностью и может быть снесена только по желанию владельца. Неоднократные попытки оказать влияние на руководителя музея бизнесмена Владимира Мелихова результата не дали. Положительным исходом стало только решение суда, согласно которому собственник частного музея убрал компрометирующую надпись.

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В течение многих лет борьбу с памятником Краснову ведут общественники, работники науки, культуры, образования, представители РПЦ со всей России. Не против сноса памятника предателю был и экс-атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров. Однако снос памятника без законных на то оснований невозможен.

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Как ранее отмечал доктор исторических наук, профессор кафедры истории и культурологии ДГТУ, член российского военно-исторического общества Анатолий Агафонов, личность донского атамана, ставшего в годы Великой Отечественной войны пособником фашистов, сложна и неоднозначна. Это «одна из головных болей Ростовской области».

«Есть решение Верховного суда Советского Союза, согласно которому он [Краснов] признан военным преступником и казнён. Поэтому тут вопрос даже не стоит. Понятно, что личность Краснова — неоднозначная в восприятии казаков. Вопрос заключается в том, как его [Краснова] воспринимать. Я его воспринимаю как военного преступника. Его деятельность была направлена против Советского Союза и против советского народа», — в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал мнение эксперт.