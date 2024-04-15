Москва, 15 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Российские колледжи и техникумы, обучающие студентов по 24 приоритетным направлениям экономики, 20 апреля проведут Единый день открытых дверей. Более 40 тысяч школьников, их родителей и учителей смогут ознакомиться с самыми востребованными на рынке труда профессиями, а крупнейшие работодатели и мастера производств расскажут о способах трудоустройства.

япроф.рф Федеральный проект «Профессионалитет»

Возможности быстрого обучения, совмещенного с практикой, у молодежи появились с началом реализации федерального проекта «Профессионалитет», который помогает совершенствовать систему среднего профессионального образования в рамках нацпроекта «Образование».

«Среднее профессиональное образование сегодня крайне востребовано: более 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи. Федеральный проект «Профессионалитет» позволяет им стать высококвалифицированными специалистами уже во время обучения. Студенты получают возможность пройти практику и трудоустроиться в передовые российские компании», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В 2023 году участниками Единого дня открытых дверей стали 510 тысяч человек. Они ознакомились с работой образовательных кластеров — модернизированных колледжей, где в связке с работодателями педагоги за короткое время обучают молодежь в учебно-производственных комплексах. В 2024 году таких кластеров будет 370.

К примеру, в Нижегородском индустриальном колледже в начале апреля начали работу две современные мастерские для подготовки мастеров электромонтажных работ.

«На данный момент строительная отрасль входит в топ отраслей с самым высоким кадровым дефицитом. И мы это остро ощущаем. И всё популярнее становится тренд, когда крупные компании активно работают со студентами, школьниками, тем самым готовя и воспитывая себе кадры», — сказал президент Союза нижегородских строителей Михаил Иванов. По его словам, будущие специалисты обязательно найдут свое призвание в строительной отрасли.

В сентябре, к старту нового учебного года, в «Профессионалитете» будут участвовать уже более 1,2 тысячи модернизированных колледжей и более 1,6 тысячи опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны.

«Приём в колледжи, если учесть и 9-классников, и 11-классников, сегодня превышает число поступающих в вузы. Растут средний балл и конкурс — в среднее профессиональное образование сейчас идут определённо не троечники. Мы учим и выпускаем в основном специалистов среднего звена. Таких 75%, а ещё 25% — это выпускники с рабочими профессиями», — рассказала руководитель Базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций Ольга Клинк.

япроф.рф Федеральный проект «Профессионалитет»

В Единый день открытых дверей коллежи и техникумы проведут более 1,2 тысячи родительских собраний с участием как руководителей региональных органов исполнительной власти, так и представителей предприятий-работодателей. Для школьников подготовлены более 600 экскурсий, во время которых ребята познакомятся с реальным производством и попробуют себя в различных профессиях.

К примеру, на Камчатке в Единый день открытых дверей пройдет презентация профессиональных образовательных организаций, вошедших в кластер по подготовке кадров для горнодобывающей отрасли.

«Будет организована экскурсия с осмотром современных мастерских, школьники смогут пройти профессиональные пробы и ознакомиться с карьерными картами», — рассказали в министерстве образования Камчатского края.

Карьерная карта помогает ребятам определить свои карьерные цели и разработать конкретный план действий для их достижения. Студентам она дает понять, какие знания и навыки необходимо развивать, чтобы успешно продвигаться по выбранной карьерной траектории.

Например, у ребят, которые обучаются по специальности «судовождение» в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности, уже к 25 годам есть возможность стать капитаном внутренних водных путей. Кластер «Водный транспорт» готовит высококвалифицированных специалистов и по другим актуальным направлениям.

О карьерной карте и программах «Профессионалитета» в преддверии Дня открытых дверей можно узнать и от студентов. «Амбассадоры Профессионалитета» уже проводят встречи со школьниками 8–11-х классов.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» реализуется по решению президента Владимира Путина и нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями экономики.

В стране уже созданы кластеры по таким направлениям, как машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, электротехническая отрасль, лесная промышленность, топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная отрасль, транспорт и другие.

Благодаря национальному проекту «Образование» у студентов колледжей и техникумов появляется возможность обучаться востребованным профессиям в профессиональных мастерских и лабораториях с современным оборудованием — таким уже оснащено более 3,1 тысячи мастерских.

Узнать больше о федпроекте, колледжах и компаниях-участниках можно на портале япроф.рф. Там же можно пройти профориентационный текст и построить маршрут к профессии мечты.